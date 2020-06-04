Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова випустила нову відеороботу, про що повідомила в соцмережах

Зірка опублікувала уривок кліпу на пісню "Орбит без сахара" у своєму Instagram, пише Politeka.net. На кадрах Ольга постала в білому короткому топі і поясу для панчіх. Доповнює образ красуні незвичний макіяж. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка скинула плащ і наблизилася до молодого красеня. Співачка задерла ногу і поставила на стілець між ніг незнайомця.

Також присутні кадри, як зірка їде на машині.

В пості артистка запропонувала написати кращий коментар до кліпу на "Ютуб" і отримати за це невелику винагороду.

За дві години ролик зібрав понад 500 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Оля, кайф!!!", "Кліп просто шикарний 🎈🍬", "Я відчув оргазм 😍😍", "Олю, кліп супер😊👍👍👍🌺🌺🌺🌺🌺💐💐💐💐💐", "Класний кліп", "На Кайлі Міноуг схожа 🔥❤️", "Олю, ти така красива💖😍", "Це типу кліп + реклама орбіт🔥", "Крутий трек🔥💣 Вітаю!🥳🥳🥳❤️", "ОЛЮ, ЯК ЗАВЖДИ ГАРМАТА! Ти велика молодець! Любимо і чекаємо нових хітів! ❤️", "Це найкращий кліп цього літа💞❤️💞🌸☺️😘", "Однотипні кліпи", "Мені можна 10 000????????? Ох і нахабна я😄😄😄😄😄😄😄😄😄", "Оля кліп просто шедевр💜💜💜💜", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова опублікувала знімок, в якому постала з рожевим каре.

Красуня зробила макіяж з акцентом на очі. Співачка одягла блискучий топік, який підкреслив її принади.

В такому вигляді красуня виступає на сцені і розважає шанувальників.

Нагадаємо, Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни

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