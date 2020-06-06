Співоча телеведуча Ольга Бузова в черговий раз потрапила у конфуз з новим відео

На своїй сторінці в Instagram відома російська співачка, телеведуча, а віднедавна бізнесменша Ольга Бузова виклала відео, зроблене в звукозаписної студії, передає Politeka.net

Знаменитість в навушниках що співала в мікрофон, а потім запитала у звукорежисера: «Ну як?». Їй порадили співати по нотах, але Бузова не знає, як це робиться.

«Коли хочеться співати душею, а змушують нотами 🎼 Що це взагалі таке?😂», - запитала Бузова у своїх шанувальників.

Звернемо увагу, що користувачі мережі неоднозначно сприйняли побачене.

«Самоіронія», «А в чому прикол?», «Ну іноді можна і поспівати без нот», - пишуть люди.

Раніше, Ольга Бузова постала в блакитній футболці, під якою не було білизни. На голові зірки знаходився рушник, ніби вона щойно помила голову. Під очі співачка поклала патчі і одягла окуляри.

На відео зірка бризкала на дзеркало спеціальним засобом і витирала його ганчіркою, як раптом у відображенні вона побачила себе в іншому одязі.

Раніше повідомлялося, що Оля Бузова показала себе в толстовці, доповнивши образ жуйкою. Красуня була з зібраними волоссям в хвіст і дивилася в камеру, демонструючи сміливий макіяж.

Нагадаємо, Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни

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