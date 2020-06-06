Співоча телеведуча Ольга Бузова в черговий раз потрапила у конфуз з новим відео
На своїй сторінці в Instagram відома російська співачка, телеведуча, а віднедавна бізнесменша Ольга Бузова виклала відео, зроблене в звукозаписної студії, передає Politeka.net
Знаменитість в навушниках що співала в мікрофон, а потім запитала у звукорежисера: «Ну як?». Їй порадили співати по нотах, але Бузова не знає, як це робиться.
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«Коли хочеться співати душею, а змушують нотами 🎼 Що це взагалі таке?😂», - запитала Бузова у своїх шанувальників.
Звернемо увагу, що користувачі мережі неоднозначно сприйняли побачене.
«Самоіронія», «А в чому прикол?», «Ну іноді можна і поспівати без нот», - пишуть люди.
Раніше, Ольга Бузова постала в блакитній футболці, під якою не було білизни. На голові зірки знаходився рушник, ніби вона щойно помила голову. Під очі співачка поклала патчі і одягла окуляри.
На відео зірка бризкала на дзеркало спеціальним засобом і витирала його ганчіркою, як раптом у відображенні вона побачила себе в іншому одязі.
Раніше повідомлялося, що Оля Бузова показала себе в толстовці, доповнивши образ жуйкою. Красуня була з зібраними волоссям в хвіст і дивилася в камеру, демонструючи сміливий макіяж.
Нагадаємо, Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни
А ще Politeka повідомляла, що безсоромна Бузова в костюмі школярки задерла сукню, змусивши всіх червоніти
Також Politeka писала, що Бузова опублікувала кадри 16-річної давності, зірку зовсім не впізнати