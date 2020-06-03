Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова постала в крихітному бікіні

Зірка любить всіляко епатувати публіку, пише Politeka.net. Артистка публікує різні знімки і відео у своєму Instagram, на яких постає в різних образах.

Так, в одному з останніх сторі Ольга вирішила похвалитися фігурою в купальнику.

Зірка позувала в білому бікіні, яке прикривало її невеликі груди.

Крихітні плавки на тонких лямках трималися на стегнах телеведучої.

Струнка талія, пружний живіт і худі ніжки - це все виглядає для деяких дуже лякаючим, адже, можна припустити, що знаменитість перестаралася з дієтами, й вже навіть "кістки стирчать".

Бузова розпустила мокре волосся, яке виглядало з-під капелюшка з великими полями. Образ Ольги доповнили й інші аксесуари: кільця у вухах, браслети і сережка в пупку.

Зірка злегка вигнулась, виставивши назад пружні сідниці, вона закрила очі та посміхнулася, насолоджуючись погодою.

Оскільки фото було оприлюднено в сторіз, воно не зібрало багато лайків, як це зазвичай буває. Можливо, користувачі мережі оцінили знімок в особистих повідомленнях.

Нагадаємо, Ольга Бузова постала в блакитній футболці, під якою не було білизни. На голові зірки знаходився рушник, ніби вона щойно помила голову. Під очі співачка поклала патчі та одягла окуляри.

На відео зірка бризкала на дзеркало спеціальним засобом і витирала його ганчіркою, як раптом у відображенні вона побачила себе в іншому одязі.

Раніше повідомлялося, що Оля Бузова показала себе в толстовці, доповнивши образ жуйкою. Красуня була з зібраним волоссям у хвіст і дивилася в камеру, демонструючи сміливий макіяж.

Нагадаємо, Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни

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