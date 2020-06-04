Российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила освежить свой образ

Красотка вчера удивила фанатов сменой цвета волос, пишет Politeka.net. Так, красотка опубликовала снимок, в котором предстала с розовым каре.

Красотка сделала макияж с акцентом на глаза. Певица надела блестящий топик, который подчеркнул ее прелести.

Образ дополнили различные украшения.

В таком виде красотка выступает на сцене и развлекает поклонников своими песнями.

"Ностальгия по моим трендам 2017 💕 я вновь возвращаю в обиход парики 🦄 Это лето будет ярким, обещаю 😈🔥", - подписала снимок Ольга.

За 16 часов пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

"Невероятно красивая ❤️❤️❤️", "Побольше бы таких людей как ты, и мир стал бы лучше🙌", "Вау🔥 вот это цвет 🔥 Мальвина 🌹", "Офигенная 🤩👍", "Нереальная...🔥😻", "Классная🔥", "Очень красивая ❤️😻🔥", "Вау!🔥🔥🔥🌹", "Устала себя стесняться😢", "Так идёт этот цвет👍", "Барби❤️", - написали пользователи сети.

Спустя некоторое время Бузова опубликовала архивный кадр за май 2017 года.

Всего за час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Похожа на Ивлееву", "Я подумал, что это Настя Ивлеева 😄", "Кааайф 🔥🔥🔥", "На Ивлееву похожа😻", "нуууууу,я бы не сказал. Ивлеева лучше выглядит", "Вот так вау 😯", "На транса похожа", "Ооо, какая красивая🤤🔥❤️", "Оля ты такая классная❤️🔥", "Оооооуо, какая яркая и страстная 🔥🔥🔥🔥", "Красотка😻", "Превосходна😍", "О божеее", "Люблю тебя🔥😍", " 🧜🏼‍♀️ русалка", - написали пользователи сети.

Напомним, Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья

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