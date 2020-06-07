В житті виглядає краще, ніж в серіалі

Зірка серіалу «Величне століття» Нур Феттахоглу поділилася спокусливим знімком в чорно-білих тонах

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня з'явилася в мереживній сукні, яка більше схожа на ночнушку. Вона відчинила верхню накидку-пальто, виставивши напоказ своє молоде тіло. Волосся дівчина залишила розпущеним, воно впало на обличчя, надавши особливої пікантності знімку.

«Тільки час», - загадково підписала знімок зірка.

За 40 хвилин фото турецької актриси оцінили понад 11 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів і зізнань у коханні.

«Я, звичайно, ні на що не натякаю, але, по-моєму, хтось убив тут своєю красою», «Ти така гарна, я тебе з'їм», «Чудова жінка», «Я люблю тебе, дорога», «Тут немає перешкод для вашої краси», «Дорога моя любов, гарна, дуже гарна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 39-річна Нур Феттахоглу розбурхала атмосферним фото. Красуня з'явилася в стильному вбранні, оточена тропічною рослиною. Актриса була одягнена в шкіряну куртку з незвичайним поясом-підтяжкою. Шарму образу додав червоний берет.

Як відомо, в популярному серіалі Нур Феттахоглу зіграла головну наложницю султана. У серіалі у актриси був чорний колір волосся, хоча в житті вона віддає перевагу рудому волоссю.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу захопила сімейним фото з красунею донькою: очей не відірвати.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу розстебнула плащ і показала, що під ним ховає.

Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу в білому купальнику підкорила підтягнутими формами: "Затьмарила б навіть Хюррем".