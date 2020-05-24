Зірка серіалу «Величне століття» Нур Феттахоглу показала миле фото зі своєю малою

39-річна турецько-німецька актриса нечасто балує шанувальників дуже особистими знімками, тому кожен новий кадр зірки, у якому вона позує зі своєю дочкою, стає для фанатів справжнім сюрпризом, передає Politeka.net.

Нур показала свіжу фотографію, на якій вона позує разом зі своєю дочкою – чотирирічної Елісою Гюзин.

Актриса обняла свою дитину і загорнула в теплу кофту, схилившись турботливо над нею. Мама з донькою позують на тлі вікна, за яким, по всій видимості, йде дощ. Також вони виглядають дуже щасливими.

«Нехай у нас буде свято, в яке ми будемо міцно обіймати один одного .. гарні канікули🌾», - підписала знімок актриса.

Всього за 2 години знімок набрав більше 33 тисяч відміток «мені подобається».

Фанати побажали своєї улюблениці і її донечці всього самого хорошого.

Раніше ми писали про те, що Феттахоглу змусила фанів встревожиться, опублікувавши фото, на якому сиділа сумною біля вікна. Нур позувала поруч з мольбертом.

"Наскільки ми закрилися, що не бачимо самих себе, того, що нам потрібно... скільки ми терпіли, поки наші серця тремтіли... ми завжди приймали рішення, піддаючись боягузові духу всередині...", - поділилася своїми філософськими думками актриса.

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