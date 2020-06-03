39-річна турецька акторка Нур Феттахоглу, яка запам'яталася глядачам у ролі Махідевран-султан в серіалі «Величне століття», захопила видом в білому купальнику

Як відомо, красива актриса прославилася в турецькому серіалі «Величне століття» завдяки вельми ексцентричній і зухвалій ролі наложниці султана Сулеймана, передає Politeka.net.

Незважаючи на те, що за ролі дівчина була суперницею загальної улюблениці, саму актрису дуже люблять і у дівчат не було сварок у реальному житті. Після проекту Феттахоглу почала все увагу приділяти дітям, вести соціальну мережу Instagram і дивувати фанатів.

Поза зіркового життя артистка намагається з'являтися на публіці без косметики, причому часто в домашніх і затишних нарядах. Цього разу красуня підкорила чином в білому купальнику. Схоже, ставши мамою, вона не тільки зберегла прекрасну форму і точний талі, але ще й стала більш привабливою. Однією з знімків Феттахоглу в білому купальнику блиснула ефектною фігурою і підтягнутими ногами на яхті.

Фанати були захоплені квітучим виглядом артистки і написали сотні компліменти на її адресу.

Раніше кадр мами і дочки, яким актриса поділилася, захопив шанувальників.. На знімку Нур і Еліса лежать на ліжку, і мама робить селфи. При цьому дівчинка виглядає комічно настороженою, а Нур посміхається.

Важко не помітити, як дівчинка схожа на свою зіркову родичку: ті ж губи, така ж міміка, просто подібність. Забавно виглядає той момент, що крихта сховала одну руку мамі під кофту.

Знімок зібрав понад 30 тисяч лайків. Всього ж на сторінку Нур підписані півтора мільйони шанувальників таланту туркені.

Актриса народила дочку у другому шлюбі. Її обранцем і батьком дитини став бізнесмен Левент Везирголу. Пара зіграла весілля 30 жовтня 2013 року, а вже на початку 2015-го подружжя оголосили про розлучення, хоча повідомили, що залишаються добрими друзями. Проте вже в травні 2015 року Нур повернулася до чоловіка. Друга спроба відносин виявилася успішнішою, і 11 лютого 2016 року у подружжя народилася дочка Еліса Гюзин.

Дівчинка стала тією ланкою, яка врятувала і скріпила сім'ю. Схоже, що зараз її мати знайшла своє справжнє жіноче і сімейне щастя.

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