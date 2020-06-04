Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала надзвичайно ніжний образ без зайвого одягу

На фото Нур позує в чоботях і чорному пеньюарі. Красуня доповнила свій лук плащем, який був розстебнутий, щоб нічого не прикрити. Феттахоглу сіла на спинку дивана і показувала себе через панорамне вікно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 10 тисяч лайків за півгодини і написали кілька коментарів:

"Чудова", "Красива жінка", "Добрий день, я мрію зустрічі з вами в Москві", "Ви прекрасні, як модель, актриса і багато іншого".

Повідомлялося, що 39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу приголомшила атмосферних фото.

Нур у шкіряній курточці з незвичайним поясом-підтяжкою, а також в червоному береті позувала в листках пальми, засунувши руки в кишені. Дівчина опустила вниз задумливий погляд, вираз її обличчя при цьому було гранично серйозним.

Раніше ми повідомляли, що зірка серіалу «Великолепный век» Нур Феттахоглу поділилася зворушливим сімейним фото.

На Великдень Нур опублікувала знімок, де щасливо сміється разом зі своєю дочкою – чотирирічною Елісою Гюзин.

На знімку актриса позує в підвісній кріслі, а дівчинка сидить у неї на колінах. Обидві виглядають дуже розслабленими і веселими.

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