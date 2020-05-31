39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "Величне століття", приголомшила атмосферним фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала оточеною тропічними заростями.
Нур у шкіряній курточці з незвичайним поясом-підтяжкою, а також в червоному береті позувала в листях пальми, засунувши руки в кишені. Дівчина опустила вниз задумливий погляд, вираз її обличчя при цьому був дуже серйозним.
"В очах .... ❤️ вся моя примхливість..... також @uguralevyilmazhairdsgn удачі тобі❤️", - підписала кадр актриса, яка зіграла Махідевран Султан в "Величному столітті".
Користувачі кинулися обговорювати зовнішній вигляд Феттахоглу в коментарях. Фанати закидали свого кумира компліментами.
Підступний циклон вдарить по більшості областей, погода в Україні різко зміниться: кому не пощастить
"Це не мій син": батьки "Холостяка" Макса Михайлюка приголомшили зізнанням про його кохану
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок, "по 500 гривень щомісяця"
Валюха з "Сватів" пішла на крайнощі заради зміни іміджу, сміливі кадри: "І куди ми такі гарні?"
"Ти надто гарна, щоб бути правдою 💙 Я люблю тебе! 🧚🏻"
"махідевран красуня ❤️😍"
"Королева 🔥"
"Ти так красива, крихітко, крихітко ❤️"
"красуня махідавран ми тебе так любимо love ️ ♥ ️😘"
"Я думаю, королева краси"
"Як вдало вибрала місце"
Раніше ми повідомляли, Нур зворушила милим фото з маленькою донькою. Актриса в махровому халатику і квітчастій пов'язці на голові ніжно обняла дитину, притиснувши до себе. Обидві красуні посміхалися, не приховуючи свого щастя від обіймів.
"Хай у нас буде свято - ми будемо міцно обіймати один одного... чудові канікули🌾", - підписала сімейний кадр Феттахоглу.
Також ми писали, на іншому фото з дочкою актриса показала себе в літній блузі червоного кольору, під яку "забула" надягти спідню білизну. Доповнили лук вдалі підвіски з кулонами і намисто. Примітно, що і Нур, і її донечка постали в милих солом'яних капелюшках.
Нагадаємо, зірка "Чудового століття" спотворила обличчя пластикою, нові фото вражають: "інша людина"
Раніше Politeka писала про те, що зірка "Чудового століття" налякала новими фото після пластики: "з цим пора зав'язувати"