"Занадто гарна, щоб бути правдою"

39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "Величне століття", приголомшила атмосферним фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала оточеною тропічними заростями.

Нур у шкіряній курточці з незвичайним поясом-підтяжкою, а також в червоному береті позувала в листях пальми, засунувши руки в кишені. Дівчина опустила вниз задумливий погляд, вираз її обличчя при цьому був дуже серйозним.

"В очах .... ❤️ вся моя примхливість..... також @uguralevyilmazhairdsgn удачі тобі❤️", - підписала кадр актриса, яка зіграла Махідевран Султан в "Величному столітті".

Користувачі кинулися обговорювати зовнішній вигляд Феттахоглу в коментарях. Фанати закидали свого кумира компліментами.

"Ти надто гарна, щоб бути правдою 💙 Я люблю тебе! 🧚🏻"

"махідевран красуня ❤️😍"

"Королева 🔥"

"Ти так красива, крихітко, крихітко ❤️"

"красуня махідавран ми тебе так любимо love ️ ♥ ️😘"

"Я думаю, королева краси"

"Як вдало вибрала місце"

Раніше ми повідомляли, Нур зворушила милим фото з маленькою донькою. Актриса в махровому халатику і квітчастій пов'язці на голові ніжно обняла дитину, притиснувши до себе. Обидві красуні посміхалися, не приховуючи свого щастя від обіймів.

"Хай у нас буде свято - ми будемо міцно обіймати один одного... чудові канікули🌾", - підписала сімейний кадр Феттахоглу.

Також ми писали, на іншому фото з дочкою актриса показала себе в літній блузі червоного кольору, під яку "забула" надягти спідню білизну. Доповнили лук вдалі підвіски з кулонами і намисто. Примітно, що і Нур, і її донечка постали в милих солом'яних капелюшках.

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