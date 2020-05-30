Топ-модель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою 2019 року, вийшла на публіка у прозорій сукні

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід — знаменита модель, яка є однією з найбільш затребуваних у своїй професії. Вона молода і красива, любить з'являтися у відвертих вбраннях і шокувати публіку.

На цей раз у своєму блозі вона показала пікантний образ, в якому з'явилася перед камерами фотографів.

На Беллі - срібляста прозора сукня, що нагадує фату, яка складається з безлічі з'єднаних між собою сріблястих елементів. Наряд в точності підкреслиа всі хвилюючі вигини однією з найбільш высокооплачуваємих моделей світу, дозволивши виділити її талію і підкреслити пишні груди.

Світла тканина з вишивкою і стразами струмує вниз від талії пишними хвилями, а в зоні глибокий виріз декольте, що відкриває вид на її округлості. Під сукнею можна розглянути бежеву комбінацію і стрункі ніжки топ-моделі, але бюстик вона не одягнула.



Доповнюють образ довгі сережки і красива висока зачіска, а також ефектний макіяж в модних нюдових тонах.

Коли дивишся на знімки створюється враження, ніби дивишся на фею або ельфійка. Так і хочеться сказати, коли бачиш таку красу: "Мурашки по шкірі, неземна краса, мрія будь-якого чоловіка".

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