Топ-модель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою 2019 року, вийшла на публіка у прозорій сукні
Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід — знаменита модель, яка є однією з найбільш затребуваних у своїй професії. Вона молода і красива, любить з'являтися у відвертих вбраннях і шокувати публіку.
На цей раз у своєму блозі вона показала пікантний образ, в якому з'явилася перед камерами фотографів.
Красуня з "Холостяка" відкрила душу про роман з Максом Михайлюком: "Він нічого не зрозуміє!"
Пустотливій Пугачовій дісталося за непристойно короткі шорти на прогулянці з Лізою: «Схожа на пуголовка»
Борги за комуналку б'ють рекорди, але проблем можна уникнути: за що українцям дозволили не платити
Долар ошелешив різким стрибком, курс валют засмутив українців: до чого готуватися
На Беллі - срібляста прозора сукня, що нагадує фату, яка складається з безлічі з'єднаних між собою сріблястих елементів. Наряд в точності підкреслиа всі хвилюючі вигини однією з найбільш высокооплачуваємих моделей світу, дозволивши виділити її талію і підкреслити пишні груди.
Світла тканина з вишивкою і стразами струмує вниз від талії пишними хвилями, а в зоні глибокий виріз декольте, що відкриває вид на її округлості. Під сукнею можна розглянути бежеву комбінацію і стрункі ніжки топ-моделі, але бюстик вона не одягнула.
Доповнюють образ довгі сережки і красива висока зачіска, а також ефектний макіяж в модних нюдових тонах.
Коли дивишся на знімки створюється враження, ніби дивишся на фею або ельфійка. Так і хочеться сказати, коли бачиш таку красу: "Мурашки по шкірі, неземна краса, мрія будь-якого чоловіка".
Нагадаємо, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця у відвертому вбранні
А ще Politeka писала, що спекотна Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику
Також Politeka повідомляла, мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри