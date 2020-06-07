Французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві називали найкрасивішою дівчинкою в світі, показала, як виглядає її мама

Як передає Politeka.net, архівними фото модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. Красуня виклала серію знімків, на яких була ще маленька і позувала на камеру разом з мамою.

«З днем народження, мама, я люблю тебе», - підписала серію фото дівчина.

За годину фото зібрали майже 50 тисяч лайків. В коментарях дівчині та її мамі залишили безліч компліментів.

«Чудова», «Твоя мама теж прекрасна», «Дівчинка твоя матуся», «Вау неймовірно», «Бажаю вам здорових днів», «Ууу які гарні фото», «Найкраща мама і дочка. Крутий дует», «Мило», - пишуть користувачі мережі.

До речі, мати Тілан відписалася під фото, подякувавши за привітання. Вона написаа, що дуже сумує за своєю лялечкою. Схоже, через роботу Тілан вона живе окремо від батьків, хоч їй всього 19 років.

Як відомо, мама Тілан – дизайнер дитячого одягу Вероніка Любрі, яка в минулому працювала телеведучою. Батько моделі – відомий футболіст Патрік Блондо. Дівчинка прославилася, коли їй було 4 роки. Все своє дитинство вона знімалася для різних журналів, а в 12 років вже підписала контракт з міжнародним агентством. Пробує себе Блондо і в кіно.

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