Французька модель Тілан Блондо, яка є володаркою титулу «найкрасивішої дівчинки в світі», вразила витівкою на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує будинку на тлі ліжка в топі, який елегантно підкреслює її значні форми. Як можна помітити, образ модель вирішила обіграти помітним манікюром і окулярами з браслетами.

Сам знімок зірка ніяк не підписала, проте її прихильники були в захваті від неймовірної краси кумира.

«Не передати словами, яка ти красива», «боже, диво», «красотулька», «така красива, супер», «це так мило», «вау, милашка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 19-річна французька модель Тілан Блондо, яку з дитинства заслужено називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", потрясла дивовижними кадрами відпочинку в Сен-Тропе.

Тілан опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, зроблений колись рибальському містечку, що перетворився в даний час в фешенебельний курорт.

Для ефектних знімків модель спустилася до води. Так, Блондо позувала у вільній, місцями "рваною", футболці сірого кольору. З розпущеним волоссям, без тіні косметики, красуня трохи задерла футболку, показавши засмаглі ніжки - "дівчинка виросла".

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі засвітила соковиті форми без нижньої білизни.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі показала, за що отримала свій титул.

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчинка в світі ефектно присіла і оголила частини тіла.