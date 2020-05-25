19-річна французька модель Тілан Блондо, яка була прозвана в ЗМІ «найкрасивішою дівчинкою у світі», розбурхала пишними формами

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому з'явилася в короткому тісному топі, передає Politeka.net. Модель позувала на камеру без макіяжу і з мокрим волоссям. Її обличчя виглядало бездоганно. Через тісний топ продивлялися великі груди моделі, яка вже сильно подорослішала. Крім цього, красуня засвітила плоский животик.

«Хочеться зустрітися з тобою», «Красиві очі», «Виросла малишка», «Дуже мило», «Неймовірна», «Прекрасна жінка», «Моя королева», «Ти найкраща», «Режим карантину включений», «Красуня», «Вау», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо поділилася знімком з повсякденного життя, засвітивши татуювання на руці. Модель позувала у вільній, місцями "рваній", футболці сірого кольору. Блондо була з розпущеним волоссям і без грама косметики. Ззаду на правій руці у дівчини красувався метелик.

Крім цього, на День всіх закоханих модель підкорила публіку привітанням в мережі. Дівчина виклала фото, на якому божевільна схожа на французьку актрису Бріджит Бордо. На ній був надітий шкіряний піджак чорного кольору і штани. Ефектна шатенка звабно дивилася в об'єктив.

Нагадаємо, що Тілан Блондо блиснула ідеальними формами в декольте: "Лялечка".

А ще Politeka писала, що Тілан Блондо спокусила пружними формами в топі: «Не передати словами».

Також Politeka повідомляла, що Тілан Блондо вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».