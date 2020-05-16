Французька модель Тілан Блондо, яку називають «найкрасивішою дівчинкою у світі», вразила красою в звичайному житті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Перевіряю, щоб всі були в масці зовні!» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Блондо позує спершись на підвіконня. Зірка з мокрими волоссям, у білій футболці, а на голові у моделі видніється кепка. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Ти серйозно така? Боже, ось це краса комусь дістанеться», «божественний вигляд», «розкішний вигляд», «вау, бомба!», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, 19-річна французька модель Тілан Блондо, яку з дитинства заслужено називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", потрясла дивовижними кадрами відпочинку в Сен-Тропе.
Тілан опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, зроблений колись рибальському містечку, що перетворився в даний час в фешенебельний курорт.
Для ефектних знімків модель спустилася до води. Так, Блондо позувала у вільній, місцями "рваною", футболці сірого кольору. З розпущеним волоссям, без тіні косметики, красуня трохи задерла футболку, показавши засмаглі ніжки - "дівчинка виросла".
На іншому знімку Блондо зняли на краю каменів, які йдуть у воду. Дівчина постала в худі і шортиках. Було видно, як вона намагалася тримати баланс, щоб не впасти в море.
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