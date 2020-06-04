Модель Тілан Блондо, яка є володаркою титулу найкрасивішої дівчинки в світі, показала подарунок, підготовлений до Дня матері

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Оскільки на цьому тижні у Франції відзначається День матері, я дійсно хотіла привітати всіх матерів у світі, посилаючи любов мою дуже особливій людині з Amor Amor.. Вона завжди була закохана в його ноти мандарина, жасмину та ванілі…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Блондо позує на камеру з духами, демонструючи бездоганне обличчя зблизька. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«красуня», «ти така ніжна, просто супер», «будь ласка, залишайся такою завжди!», «неймовірна», «Беліссімо», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Тілан Блондо і найкрасивіша дівчинка в світі згадала, якою була в дитинстві.

Французька співачка, яка прославилася ще в дитинстві як «найкрасивіша дівчинка в світі», часто ділиться у своєму Instagram новими фотографіями. Зараз Блондо сидить на карантині, тому замість професійних фото робить селфи дому без макіяжу, а також перебирає старі фотографії з дитинства.

Вона пригадала, як малою проводила час зі своєю мамою Веронікою Любри. Так, на фото вони зображені разом, Тілан лежить на грудях матері, по всій видимості, на пляжі. На задньому фоні купа рушників і пісок. Обидва посміхаються.

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Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі показала, за що отримала свій титул.

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