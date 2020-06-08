Відома співачка Ганна Семенович показала себе в новому образі

На кадрах Ганна сидить в салоні краси, демонструючи свою нову зовнішність. Семенович вирішила вкоротити собі волосся і пофарбувати їх в більш темний колір. Зірка була в чорній майці і порадувала фанатів пишними формами, які ледве помістилися в обтягуючий тканину, завдяки чому кадр вийшов ще і соковитим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли обговорити зовнішність красуні, але вона залишила два варіанти відповіді під питанням: "А якщо так?". Користувачі могли вибрати між "Подобається" і "Класно". Під кадром так і хочеться написати: "Нічого собі".

Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Анна Семенович похизувалася результатами схуднення прямо в ліжку.

Знаменитості, одягнені в білі халати, дуріють в ліжку. Звернемо увагу, що одяг абсолютно не приховує бездонне декольте Семенович, яку вона з радістю демонструє своїм шанувальникам.

Повідомлялося, що відома співачка Анна Семенович показала пишні форми в спокусливому ракурсі.

На фото Семенович позує в чорному купальнику, показуючи себе у басейні. Красуня, як вона сама зазначила, тільки після лазні і тепер релаксує у воді. Дівчина поділилася секретом, що після плавання вона пропустить один келих пива. На фото можна побачити пишні форми у великому декольте, насолодившись королівським розміром.

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