Известная певица Анна Семенович показала себя в новом образе
На кадрах Анна сидит в салоне красоты, демонстрируя свою новую внешность. Семенович решила себе укоротить волосы и покрасить их в более темный цвет. Звезда была в черной майке и порадовала фанатов пышными формами, которые еле поместились в обтягивающую ткань, благодаря чему кадр получился еще и сочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли обсудить внешность красотки, но она оставила два варианта ответа под вопросом: "А если так?". Пользователи могли выбрать между "Нравится" и "Классно". Под кадром так и хочется написать: "Ничего себе".
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Ранее мы сообщали, что известная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась результатами похудения прямо в постели.
Знаменитости, одетые в белые халаты, дурачатся в постели. Обратим внимание, что одежда абсолютно не скрывает бездонное декольте Семенович, которое она с радостью демонстрирует своим поклонникам.
Сообщалось, что известная певица Анна Семенович показала пышные формы в соблазнительном ракурсе.
На фото Семенович позирует в черном купальнике, показывая себя в бассейне. Красавица, как она сама отметила, только после бани и теперь релаксирует в воде. Девушка поделилась секретом, что после плавания она пропустит один бокал пива. На фото можно увидеть пышные формы в большом декольте, насладившись королевским размером.
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