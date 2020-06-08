Известная певица Анна Семенович показала себя в новом образе

На кадрах Анна сидит в салоне красоты, демонстрируя свою новую внешность. Семенович решила себе укоротить волосы и покрасить их в более темный цвет. Звезда была в черной майке и порадовала фанатов пышными формами, которые еле поместились в обтягивающую ткань, благодаря чему кадр получился еще и сочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли обсудить внешность красотки, но она оставила два варианта ответа под вопросом: "А если так?". Пользователи могли выбрать между "Нравится" и "Классно". Под кадром так и хочется написать: "Ничего себе".

Ранее мы сообщали, что известная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась результатами похудения прямо в постели.

Знаменитости, одетые в белые халаты, дурачатся в постели. Обратим внимание, что одежда абсолютно не скрывает бездонное декольте Семенович, которое она с радостью демонстрирует своим поклонникам.

Сообщалось, что известная певица Анна Семенович показала пышные формы в соблазнительном ракурсе.

На фото Семенович позирует в черном купальнике, показывая себя в бассейне. Красавица, как она сама отметила, только после бани и теперь релаксирует в воде. Девушка поделилась секретом, что после плавания она пропустит один бокал пива. На фото можно увидеть пышные формы в большом декольте, насладившись королевским размером.

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