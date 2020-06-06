Актриса Тетяна Кравченко, яка грає Валентину в серіалі «Свати», поділилася архівною світлиною зі зйомок культової багатосерійки

Фотографію 66-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

В кадрі вона, її екранний чоловік у виконанні Федора Добронравова і екранна «внучка».

«Кілька років тому ❤️👍», – підписала фотографію зірка театру і кіно.

За кілька хвилин фото зібрало тисячі лайків і теплі коментарі від відданих шанувальників «Сватів».

«Супер серіал! Шкода немає продовження! Ви найкращі!!!👏», «Серыал "Свати" для мене, як ковток повітря. Обожнюю Вашу Валюху. Та і все сімейство. Така Ви затишна, рідна, здається, всі-всі таємниці б довірила при зустрічі. І найголовніше, у мене стійке відчуття, що Ви б мене зрозуміли і багато в чому підтримали. Спасибі Вам за вашу роботу, за те, що Ви справжня, за прекрасні фільми і ролі. Бажаю Вам й надалі тільки успіхів і кращих ролей!», – пишуть під фото.

Раніше ми розповідали про те, що акторка здивувала шанувальників цікавим знімком. На ньому Тетяна Кравченко виглядає помітно молодше, судячи з усього, вона опублікувала архівний кадр зі своєї колекції. Тетяна позує в сірій кепці і темно-зеленій блузці з чорними візерунками.

«Всім гарної неділі)) 😍😘», - підписала фото зірка «Сватів».

Образ фатальної красуні доповнив яскравий макіяж і коротка зачіска, для якої Тетяна Кравченко зібрала волосся назад.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю артистки і залишили багато позитивних коментарів.

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