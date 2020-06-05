Українцям в мережі показали архівний знімок Тетяни Кравченко, яка зіграла Валюху в «Сватах», разом зі своєю подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт зірки в Instagram.

«З Олесею Железняк», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Тетяна Кравченко позує зі своєю подругою, яка в серіалі зіграла роль Лариси, під час святкового застілля. При цьому шанувальники зірок не скупилися на коментарі, в яких захоплювалися дуетом.

«Офігенний панянки», «чудовий дует», «Мої любимочки!!!)))🤡 Обожнюю Вас всіх», «які ви красиві», - пишуть вони.

Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко продовжує радувати своїх шанувальників.

На цей раз популярна російська актриса Тетяна Кравченко у своєму мікроблозі розмістила свій портрет. Малюнок, по всій видимості, намалював і подарував художник, який є шанувальником таланту Кравченко, однак, чиє авторство, вона не вказала.

Єдине, що актриса поцікавилася у фоловерів, чи є схожість з малюнком.

«Який же красивий малюнок ☺️ Як вважаєте, схоже вийшло?», 0 - запитала вона у підписі до світлини.

Користувачі мережі не пройшли повз і залишили свої відгуки у коментарях.

«Навіть дуже! Просто красуня)», «Звичайно вийшло! Красива особою, красива душею, красуня! 🌺🤗🌷🌹😘🙏❣️», «Дуже гарний портрет! Та й сама Тетяна чудова!», «Вауу», «Ну звичайно схоже! Це ж відразу помітно! Дуже красиво! Художник(ца) розвивайся в тому ж дусі! Принадність!» - пишуть в мережі.

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