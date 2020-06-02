Актриса Тетяна Кравченко, яка грає Валентину в серіалі «Свати», показала свій самий улюблений фрагмент зі зйомок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«найулюбленіший момент», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах «Валюха» разом з Мітяєм, який вилазить з води в дивному комбінезоні. У відповідь на це жінка говорить «Тьфу, опудало!».

«Я дивлюся і вдень і ввечері вже по десятому колу і весь час із задоволенням», «Я теж цей сезон найбільше люблю», «Обожнюю цей серіал!!! Актори-просто топ», «Добринін завжди переграє, зовсім не смішно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, актриса серіалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала шанувальників архівних знімком. На ньому Тетяна Кравченко виглядає помітно молодше, судячи з усього, вона опублікувала архівний кадр зі своєї колекції. Актриса позує в сірій кепці і темно-зеленій блузці з чорними візерунками.

"Всім гарної неділі)) 😍😘", - підписала фото зірка "Сватів".

Образ фатальної красуні доповнив яскравий макіяж і коротка зачіска, для якої Тетяна Кравченко зібрала волосся назад.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю артистки і залишили багато позитивних коментарів.

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