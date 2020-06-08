Відома модель Ана Чері показала, як любить розважатися на ліжку

На фото Ана позує в білих панчохах і трусиках з мотузочок. Образ Чері доповнила білим топом. Красуня сиділа на колінах у профіль на ліжку і танцювала, обернувшись головою до камери. На фото можна легко оцінити не тільки п'яту точку красуні, але і бюст, який ледве помістився в обтягуючий тканині. Про це пише Politekka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати компліменти під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться додати: "Дуже соковито".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний вигляд у червоному бікіні.

В цей раз знаменита красуня повеселилася на узбережжі в червоному купальнику і вимазала маслом для ідеального засмаги. Свій пляжний "лук" дівчина доповнила сонцезахисними окулярами в трендової оправі і панамою з леопардовим принтом.

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері блиснула бездоганними формами в одній білизні під час гри в твістер.

«Привіт, хлопці! Через 20 хвилин ми будемо грати в твістер», - каже вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері позує в крихітній білизні, демонструючи бездоганну фігуру.

Незважаючи на всю красу моделі, її шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки кадри вона викинула у себе в Сторіс.

Нагадаємо, карколомна Ана Чері посвітила квіточками в напівпрозорому платті

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А ще Politeka повідомляла, що Ана Чері в образі розкішної ляльки Барбі "підсмажила булочки" на пляжі



