Американская фитнес-модель Ана Чери показала все свои достоинства в одной позе

Знаменитость любит хвастаться подтянутыми формами после многочисленных тренировок и удивлять видом. Также звезда рекламирует нередко и купальники, и белье. В этот раз Ана показала в смелой позе идеальные изгибы в белом бикини, пишет Politeka.

Так, Ана в белом купальнике изогнулась на четвереньках и сверкнула загорелым телом на мягком диване. Под солнечными лучами кожа звезды выглядела еще более загорелой, чем прежде. Отметим, фанаты не проходят мимо новых фото знаменитости, поэтому и сейчас оставили множество хвалебных слов:

«Просто жаркая модель😍😍😍 Вау 😮», «Ох, ты только продолжай😍», «Сочная милашка», «Ты продаешь такие купальники? 🙃», «Великолепная поза», «Собачий стиль😋», «Разбивает сердца таким видом», «Hottest», «Принеси солнечный свет, так приятно смотреть на тебя .. лови тепло на меня ❤️❤️🔥🔥🔥🔥», «Богатая и вкусная», «Да, пожалуйста 😍❤️🙏🏽 !!! @anacheri 💍», - пишут пользователи.

До этого Ана показала, как отдыхала на пляже в персиковом купальнике с необычными вырезами на груди и совсем ее не скрывающую. Девушка подчеркнула свой образ не только удачным ракурсом, позируя для новой фотосессии, но еще и дополнила его аккуратной укладкой и мини-серьгами-кольцами из золота. Фанаты не остались равнодушны к нежному образу девушки:

«Ты действительно красивая», «Персиковая мечта🔥», «Мне тоже хочется иметь возможность отдыхать также шикарно😢😢😢», Боже, какая шикарная крошка», «😍😍😍😘», «Боже мой, это просто вау», «Awesomely🔥Fantastic🍯💦!», «Твое тело просто идеально😍❤️», «Пожалуйста, я с тобой», «Waww великолепная фигура 100% ИДЕАЛЬНО 😍💖🌹🌹💐💐», «Великолепный видок 😍💕❤️💕❤️😍», «Ты просто таки расцветший цветок», «Ты моя ягода».

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