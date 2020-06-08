Известная модель Ана Чери показала, как любит развлекаться на кровати

На фото Ана позирует в белых чулках и трусиках из веревочек. Образ Чери дополнила белым топом. Красотка сидела на коленках в профиль на кровати и танцевала, повернувшись головой к камере. На фото можно легко оценить не только пятую точку красавицы, но и бюст, который еле поместился в обтягивающую ткань. Об этом пишет Politekka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комплименты под публикацией или поставить лайки, но так и хочется добавить: "Слишком сочно".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный вид в красном бикини.

В этот раз знаменитая красотка повеселилась на побережье в алом купальнике и измазалась маслом для идеального загара. Свой пляжный "лук" девушка дополнила солнцезащитными очками в трендовой оправе и панамой с леопардовым принтом.

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречными формами в одном белье во время игры в твистер.

«Привет, ребята! Через 20 минут мы будем играть в твистер», - говорит она.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чери позирует в крохотном белье, демонстрируя безупречную фигуру.

Несмотря на всю красоту модели, ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку кадры она выбросила у себя в Сторис.

Напомним, сногсшибательная Ана Чери посветила цветочками в полупрозрачном платье

Также Politeka писала, что Ана Чери прогулялась вечером на улице в одном белье из бархата

А еще Politeka сообщала, что Ана Чери в образе роскошной куклы Барби "поджарила булочки" на пляже



