Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекается на пляже в ярко-розовом бикини

Как известно, молодая знаменитость стала популярна благодаря тому, что является активным пользователем сети и каждый день пополняет ленту в Инстаграм новыми кадрами. Ана любит участвовать в рекламных съемках белья, одежды и спортивных топов, которые часто показывает на себе во время тренировок. Девушка совсем не боится камер, поэтому ее образы иногда бывают через чур смелыми, пишет Politeka.

В этот раз Ана предстала во всей красе в одном лишь ярко-розовом бикини, повернувшись боком к камере она наглядно продемонстрировала результат бурных тренировок. Чери подчеркнула свои ягодицы идеальным образом и показала тем самым, как много тренировалась для такой фигуры.

«Просто играйте, занимайте время из своей занятой жизни, чтобы делать то, что заставляет вас улыбаться и чувствовать радость. Хорошего дня, друзья 💕🐬 # Счастье # Радость # Веселье # Игра # Пляж # Океан», - написала девушка.

Вот что ответили фанаты:

«красивый вид сзади», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤Просто шикарная девочка️, идеальная красотка❤️❤️😍❤️❤️», «Beautifu», «Вы прекрасны нас, девочка, я вас 💋💋💋🌹🌹🌹💜💜💜», «Твои вишенки просто идеальны🍑👉🏿👌», «Очень туго», «Черт вкусно».

Отметим, на своей странице в Инстаграм, знаменитость частенько выкладывает снимки достаточно откровенного характера. Девушка держит себя в форме, занимается тренировками, правильно питается, а также любит без стеснения демонстрировать свои соблазнительные формы во всей красе.

Накануне лета Ана появилась перед всеми в длинном цветастом платье с вырезом на ноге. Наряд полностью обтянул сочную фигуру модели и кажется, что ткань вот-вот лопнет.

За 8 часов новый снимок собрал более 85 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Фолловеры пишут, что модель прекрасна, как всегда.

«Само очарование», «Бомбическая фигура», «Вы прекрасны», «Выходи за меня замуж», - пишут люди.

Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.

Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.

Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.