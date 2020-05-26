Светлана Лобода поделилась нежными снимками с зеркалом

Популярная украинская певица, которая сейчас живет в России, опубликовала в своем Инстаграм фотографии из новой фотосессии. Об этом сообщает Politeka.net.

На снимках звезда лежит прямо на большом зеркале. Трудно сказать, во что именно одета певица, однако на фото видно только белые бретели и кружевной лиф наряда, который идеально подчеркивает формы красотки. Распущенные волосы Лободы свободно спадают вниз, добавляя ее образу романтичной воздушности и мечтательности.

На фото Лобода задумчиво разглядывает свое отражение в зеркале.

«Читаю ваши эмоции…спасибо», - подписала фото звезда.

Поклонники уже успели отреагировать на новые снимки.

«Вызвать столько различных эмоций одновременно способна только Вы! Восторг и только», «Максимально красиво», «Спасибо за подаренные вами эмоции, бесконечно любим», «Ты просто космос РЕВОЛЮЦИЯ !!! индустрии шоу-бизнеса», «Светлана Сергеевна, Вы лучшая, спасибо за ваше проникновенное глубокое творчество, такие родные и близкие каждой девушке песни», «Красивое чувственное фото», «Клип то что нужно!!!! Мурашки по коже», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лобода остро отреагировала на слухи о своих новых пластических операциях. Для того, чтобы доказать, что она никак не меняла лицо, Лобода опубликовала неотредактированные фотографии в своем Инстаграм.

«Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено», - написала звезда.

Напомним, Лобода удивила внешностью без фотошопа, пластика не понадобилась.

Как сообщала Politeka, роскошная сестра Лободы сверкнула естественной красотой, сходство поражает.

Также Politeka писала, что роскошная Лобода взбудоражила видом в прозрачном платье с красавицей дочкой.