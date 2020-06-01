Известная певица Светлана Лобода восхитила жарким видом в наряде из одних блесток

Так, в этот раз Светлана поделилась ярким кадром, на котором позировала в блестяжем образе и ярком макияжем на лице. Певица с аккуратной укладкой и стильным платьем из множества блесток выглядела весьма изящно, что сразу же отметили поклонники артистки в социальной сети Инстаграм под новым постом, сообщает Politeka.

Распахнув кожаную куртку, певица сверкнула нарядом с блестками, но главной изюминкой ее образа стала прическа. Как отметила Светлана, она после начала карьеры уже редко стала крутить светлые локоны, но иногда все же делает это. В этот раз она решила также восхитить излюбленным образом, некоторым фанатам даже показалось, что Светлана позировала без лифчика под красивым платьем.

«Вначале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь- кручусь 😂 мне идут?», - написала певица под новым постом.

Вот что ответили фанаты:

«Кудряшка Малышка Lo отжигает❤️», «Очень! 👍», «Как Ваш муд?🙃», «Очень❤️Иная с кудрями🔥», «Вам идёт всё🤤❤️», «кудрявый Светик - любооовь❤️», «Очень идут🔥🔥🔥❤️❤️ вам все к лицу», «100% идут)», «Да 😍💞», «Очень!😍», «Ааааа💥💥💥💥💥💥», «Красотка», «Шикарная 😍😍», «Бесподобно!!! Очень идут!», «Все идёт)», «Очень идут!».

Также ранее знаменитость решила опубликовать на своей странице в социальной сети трогательные кадры, взятые из личного архива, а после представленные во время презентации ее клипа "Мой".

Так, в этот раз артистка предстала в самых разных образах. Она появилась на кадрах и в роли будущей мамы – знаменитость позировала будучи беременной Тильдой, а также на кадрах с детьми артистки и моментах со своих концертов.

«Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока — наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом -это все, что нам необходимо», — сообщила ранее звезда под своим клипом.

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