Відома модель Кассандра Сьенега, зірка Playboy, показала тіло без зайвого сорому

На фото красуня стоїть в червоному купальнику, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Бікіні з мотузочок майже нічого не прикрило, тому можна легко оцінити жаркі форми Сьенеги. На другому знімку Кассандра ж показує себе спереду і потягнула за мотузочки купальника, додаючи ще більшої пікантності фото. Дівчина була з розпущеним волоссям, але за пишними формами, це можна і не помітити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернулася до свого коріння", - написала Кассандра.

"Приголомшливо смаження ии так мило чудово. Мені дуже подобаються твої волосся. Добраніч, солодких снів", "Я живу в сонячній (і все більш задушливій) Філадельфії, але це не спека, яка змушує мене пересихати", "Ефектна мама, я б хотіла вийти за тебе заміж і стати твоїм партнером на все життя. поцілунки і любов до всього твоєму прекрасному тілу милою богині, я тебе люблю", "Спекотніше сонця", "Ух, яка".

Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) розбурхує уяви шанувальників гарячими знімками та відео.

Так, в одному з недавніх сторіс модель з'явилася в гарячому образі. Красуня одягла тигровий топік. Маленький верх одягу був дуже коротким, тому з-під неї визирнула частина оголених грудей.

Нагадаємо, страсна Кассандра Сьенега з «Playboy» полонила пишними формами в мікро-бікіні

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