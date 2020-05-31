Известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX), которая снимается для журнала "Playboy", похвасталась шикарным телом в нежном летнем костюме

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в соблазнительном наряде, передает Politeka.net. На Кассандре был надет костюм: длинная юбка и экстремально короткий топ с глубоким декольте. Топ сильно обтянул необъятную грудь модели, а юбка подчеркнула ее широкие бедра. Кассандра нюхала цветок и загадочно смотрела в кадр.

За полдня ее фото собрало почти 6 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов и признаний в любви.

«Хорошая картинка», «Красивая улыбка», «Красивая девушка», «Роковая красотка», «Вау, я думаю, ты бы уничтожила меня», «Деловая леди», «Ты выглядишь испепеляющей королевой, я действительно хочу встречаться с тобой, моя любовь, ты великолепная королева, ты потрясающая», «Вы изумительны, великолепны, вы выглядите великолепно, вы всегда великолепны и цените красоту», «Сладкая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега поделилась фото, на котором предстала в бикини красного цвета. От ее фигуры на этом снимке невозможно отвести взгляд – сразу понятно, за что модель так любят мужчины.

Напомним, что горячая Кассандра Сьенега покорила формами в прозрачной одежде: "Совершенная".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега распахнула рубашку, засветив аппетитные прелести без белья: «Что за детка!».

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула натуральной красотой в тесном топе: "Такую ничем не испортишь".