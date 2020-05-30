Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвалилась шикарным телом в бикини

Красотка часто публикует снимки в купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз знаменитость предстала в бикини красного цвета. 

От фигуры красотки нереально отвести взгляда. Тонкая ткань купальника натянулась на пышных формах.

Трусики-бикини - сели выше бедер. Они были на высокой посадке, заодно подчеркнув тонкую талию. 

Звезда надела и легкую накидку со змеиным принтом и красным акцентом на рукавах. 

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На одном из фото модель спустила накидку и повернулась боком к фотографу. Таким образом звезда "Playboy" показала свою сочную пятую точку. 

Примечательно, что волосы Сьенега закинула набок, а ее лицо украшала лишь неяркая помада и пышные ресницы. 

За восемь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. 

Пользователи отметили, что Кассандре очень идет красный купальник, и сделали комплименты ее идеальным формам. 

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в коротком облегающем топе, который подчеркнул ее пышную грудь. 

Большие прелести выпирали из наряда. Звезда для большего эффекта сжала формы между руками. 

Видно, что топ короткий, и открывал виды на тонкую талию знаменитости. 

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега  опубликовала стори в Инстаграм, где позирует в одном корсете розового оттенка. 

Пышные груди модели были полностью обнажены, Кассандра лишь прикрывала их руками, но не слишком стараясь.

Напомним также, что Кассандра Сьенега позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру. 

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».