Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвалилась шикарным телом в бикини

Красотка часто публикует снимки в купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз знаменитость предстала в бикини красного цвета.

От фигуры красотки нереально отвести взгляда. Тонкая ткань купальника натянулась на пышных формах.

Трусики-бикини - сели выше бедер. Они были на высокой посадке, заодно подчеркнув тонкую талию.

Звезда надела и легкую накидку со змеиным принтом и красным акцентом на рукавах.

На одном из фото модель спустила накидку и повернулась боком к фотографу. Таким образом звезда "Playboy" показала свою сочную пятую точку.

Примечательно, что волосы Сьенега закинула набок, а ее лицо украшала лишь неяркая помада и пышные ресницы.

За восемь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи отметили, что Кассандре очень идет красный купальник, и сделали комплименты ее идеальным формам.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в коротком облегающем топе, который подчеркнул ее пышную грудь.

Большие прелести выпирали из наряда. Звезда для большего эффекта сжала формы между руками.

Видно, что топ короткий, и открывал виды на тонкую талию знаменитости.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега опубликовала стори в Инстаграм, где позирует в одном корсете розового оттенка.

Пышные груди модели были полностью обнажены, Кассандра лишь прикрывала их руками, но не слишком стараясь.

Напомним также, что Кассандра Сьенега позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру.

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».