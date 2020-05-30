Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвалилась шикарным телом в бикини
Красотка часто публикует снимки в купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз знаменитость предстала в бикини красного цвета.
От фигуры красотки нереально отвести взгляда. Тонкая ткань купальника натянулась на пышных формах.
Трусики-бикини - сели выше бедер. Они были на высокой посадке, заодно подчеркнув тонкую талию.
Звезда надела и легкую накидку со змеиным принтом и красным акцентом на рукавах.
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На одном из фото модель спустила накидку и повернулась боком к фотографу. Таким образом звезда "Playboy" показала свою сочную пятую точку.
Примечательно, что волосы Сьенега закинула набок, а ее лицо украшала лишь неяркая помада и пышные ресницы.
За восемь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.
Пользователи отметили, что Кассандре очень идет красный купальник, и сделали комплименты ее идеальным формам.
Напомним, Кассандра Сьенега предстала в коротком облегающем топе, который подчеркнул ее пышную грудь.
Большие прелести выпирали из наряда. Звезда для большего эффекта сжала формы между руками.
Видно, что топ короткий, и открывал виды на тонкую талию знаменитости.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега опубликовала стори в Инстаграм, где позирует в одном корсете розового оттенка.
Пышные груди модели были полностью обнажены, Кассандра лишь прикрывала их руками, но не слишком стараясь.
Напомним также, что Кассандра Сьенега позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру.
Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".
А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".
Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».