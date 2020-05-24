Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) продемонстрировала аппетитные прелести в тесном топе

Красотка опубликовала горячее фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Модель предстала в коротком облегающем топе, который подчеркнул ее пышную грудь.

Большие прелести выпирали из наряда. Звезда для большего эффекта сжала формы между руками.

Видно, что топ короткий, и открывал виды на тонкую талию знаменитости.

Кассандра надела кепку, из-под которой торчало несколько прядей.

Примечательно, что в этот раз модель была совершенно без косметики, и такую ничем не испортишь. На лице лишь выделялись черные брови красотки.

Стоит отметить, что звезда, если и наносит косметику, то почти всегда в самом маленьком количестве, лишь подчеркивая красоту.

Фото было обнародовано в сториз и не сумело собрать много лайков либо комментариев.

Сейчас на аккаунт звезды подписаны 867 тысяч людей, которые регулярно комментируют и ставят лайки постам Сьенеги.

Напомним, Кассандра Сьенега загорала на крыше, обмазавшись лосьоном.

Модель надела маленькое бикини, лямки которого она завязала на груди, видимо, избегая неровного загара.

Маленький лифчик растянулся по бюсту и словно еле держался на нем.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в маленьком оранжевом бикини, которое подчеркнуло ее сочную грудь.

Лифчик растянулся по "расплывшемуся" бюсту, и, казалось, что еле на нем держится. Придавали пикантности образу тонкие бретельки.

Напомним также, что Кассандра Сьенега предстала в распахнутой белой рубашке без белья.

К слову, звезда также позировала в трусах, которые натянула выше бедер.

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».