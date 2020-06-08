Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала тело без лишнего стеснения

На фото красотка стоит в красном купальнике, развернувшись пятой точкой к камере. Бикини из веревочек почти ничего не прикрыло, поэтому можно легко оценить жаркие формы Сьенеги. На втором снимке Кассандра же показывает себя спереди и потянула за веревочки купальника, добавляя еще большей пикантности фото. Девушка была с распущенными волосами, но за пышными формами это можно и не заметить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вернулась к своим корням", - написала Кассандра.

"Потрясающе жарки ии так мило восхитительно. Мне очень нравятся твои волосы. Спокойной ночи, сладких снов", "Я живу в солнечной (и все более душной) Филадельфии, но это не жара, которая заставляет меня пересыхать", "Эффектная мама, я бы хотела выйти за тебя замуж и стать твоим партнером на всю жизнь. поцелуи и любовь ко всему твоему прекрасному телу милой богини, я тебя люблю", "Жарче солнца", Ух, какая".

Ранее мы сообщали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) будоражит воображения поклонников горячими снимками и видео.

Так, в одном из недавних сториз модель предстала в горячем образе. Красотка надела тигровый топик. Маленький верх одежды был очень коротким, поэтому из-под него выглянула часть обнаженных грудей.

Напомним, страстная Кассандра Сьенега из «Playboy» пленила пышными формами в микро-бикини

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