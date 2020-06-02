Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поражает внешностью

Красотка хвастается идеальными формами практически каждый день в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, в одних из последних сториз звезда просто потрясла своим великолепием. Кассандра предстала в салатовом бикини, которое едва удерживало ее "богатства". Купальник держался на прозрачных бретельках, что выглядело очень интересно.

Маленькие лоскутки ткани на груди, напоминающие звездочки, натянулись на пышной груди. Видно, что купальник буквально впился в грудь: "Ого, как сочно!".

А крохотные плавки-бикини лишь смогли прикрыть самое интимное.

Сьенега распустила волосы, на ее лице можно заметить лишь легкий макияж, который подчеркнул ее красоту.

Модель показала себя с разных ракурсов, чтобы подписчики смогли рассмотреть все достоинства ее фигуры.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, то никто открыто не смог написать комментарии.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в бикини красного цвета.

От фигуры красотки нереально отвести взгляда. Тонкая ткань купальника натянулась на пышных формах.

Примечательно, что волосы модель закинула набок, а ее лицо украшала лишь неяркая помада и пышные ресницы.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в одних трусиках в тон кожи и рубашке. Лифчик модель надевать не стала. Грудь кокетливо выглядывала наружу.

Стоит отметить, что рубашка модели была небрежно помята.

Напомним также, что Кассандра Сьенега предстала в маленьком синем мини-бикини, который лишний раз подчеркнул ее огромный бюст. Такое фото сделано на крыше одной из высоток.

Напомним, что раздетая Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" повертела бедрами в бесстыжем бикини: "Огненная красотка".

Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги в прозрачном платье без белья: "Жарища".