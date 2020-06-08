Відома модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи" показала себе не соромлячись

На фото Алла позує у відвертій сукні, стоячи перед дзеркалом. Красуня зібрала волосся у вузол, щоб не заважали. Костромічева однією рукою взялася за шию, а другою тримала телефон, щоб зробити селфі. На тлі можна побачити просторе ліжко, а значить, зірка була в спальні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Зводить з розуму".

Повідомлялося, що відома модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи", показала свою фігуру і розповіла, за чим скучила.

На кадрах Алла стоїть в лосинах і чорному топі, стоячи голими ногами на піску. Красуня грала з іншими людьми в пляжний волейбол, тому зібрала волосся в хвіст, щоб вони не заважали. У Костромічевою досить непогано виходило грати. Відео вийшло досить сонячним і легким.

Раніше ми повідомляли, що популярна українська модель Алла Костромічева розповіла своїм передплатникам, що потрібно робити на карантині.

Наприклад, ведуча популярного шоу «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічева зазначила, що карантин – це час носити корсети. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому в білому корсеті, прикрашеному бісером, розчісує свої розкішні локони. При цьому на обличчі моделі – ні грама макіяжу, воно виблискує природною красою.

Нагадаємо, ведуча «Топ-модель по-українськи» в крихітному бікіні осоромилася за подруги

А ще Politeka писала, що провідна «Топ-модель по-українськи» в крихітному бікіні осоромилася за подруги

Також Politeka повідомляла, що провідна "Топ-модель по-українськи" з гордістю показала груди в шкіряному боді



