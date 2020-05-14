Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински" показала личное фото

В этот раз Костромичева позировала без одежды, прикрывшись только черным бельем. Руками Алла обняла круглый беременный живот и закрыла глаза от удовольствия. Искуственный ветер обласкал пряди и придал снимку особого движения и нежности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Покажи фото где ты беременна?", - написала фанат, на что Алла показала снимок.

Ранее мы сообщали,. что известная украинская топ-модель Алла Костромичева заинтриговала поклонников фотографией в соцсети.

На фото она позирует, сидя, прислонившись к двери шкафа и закутавшись в покрывало. Ее волосы растрепаны, а у груди она держит лист бумаги с надписью «Когда это закончится, я тебя обниму».

Сообщалось, что известная украинская модель Алла Костромичева показала ролик в Инстаграм.

На кадрах Костромичева позирует в закрытом купальнике телесного цвета. Рядом с ней стоит другая девушка в черном купальнике. Они обыгрывают вместе сценку на иностранном языке. Происходил диалог на морском пляже, на фоне можно увидеть различную растительность. Судя по игре, у девушек был какой-то конфликт.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" Костромичева отказалась от второго ребенка

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