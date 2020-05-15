Известная украинская ведущая Алла Костромичева показала горячий образ и ответила на вопрос

На фото Алла стояла в кожаном боди, дополнив образ большими сапогами. Волосы красавица оставила сзади, но в новом образе модель не закрыла свою грудь, которую можно увидеть на кадре. Костромичева соблазнительно выгнулась, чтобы придать снимку еще большей пикантности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как чувствовать себя уверенно с очень большой грудью из-за которой комплексы", - спросила фанатка у Аллы.

Красавица ответила: "Подождите, грудь - это же шикарно, или я что-то пропустила?".

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки. Все из-за того, что Алла опубликовала кадр в сторис Инстаграм, где функций подобных нет.

Сообщалось, что украинская топ-модель Алла Костромичева, которая является одной из ведущих проекта «Топ-модель по-украински», порадовала поклонников горячими снимками.

«Я перепробовала на себе множество образов - какой ваш любимый?» - говорится в сообщении.

Уточним, что Костромичева поделилась рядом пикантных снимков. На одном из них звезда оголилась, показав красивое нижнее белье.

Сообщалось, что известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", показала ролик в Инстаграм.

На кадрах Костромичева позирует в закрытом купальнике телесного цвета. Рядом с ней стоит другая девушка в черном купальнике. Они обыгрывают вместе сценку на иностранном языке.

Напомним, звезда "Топ-модель по-украински" Костромичева ошеломила сеть

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