Українцям розповіли, яким буде курс долара наступного тижня

Курс долара в Україні найближчим часом буде залишатися приблизно на тій же позначці, що і раніше. Економічні експерти Олег Пендзин, Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко поділилися своїми прогнозами, інформує Сегодня.

Так, Охріменко вважає, що імпортери не мають наміру вкладати кошти в закупівлю нових товарів за кордоном, поки не будуть розпродані старі партії. Спочатку передбачалося, що вихід з кризи пройде швидше, але очікування не виправдалися.

Експерт зазначив, що з 8 по 14 червня на ринку збережеться стабільність. До того ж, наступний понеділок - вихідний через свята. Курс готівкового долара, за його словами, буде близьким до 26,5 - 27 грн/долар.

"Цьому сприяють дії Нацбанку, який регулярно викуповує валюту в резерви. Тому і готівковий курс залишиться ще тиждень близьким до 27 грн/долар", - заявив Пендзин.

У той же час, Андрій Шевчишин вважає, що гроші надійдуть в країну буквально в найближчі дні. Це натисне на курс, однак нижче порогової позначки в 26,5 грн/долар Нацбанк навряд чи опустить.

"Міцна гривня б'є по експортерах, і так страждають від низького попиту на їх продукцію. Зараз "золотою акцією" на ринку продовжує володіти регулятор", - прокоментував ситуацію аналітик.

Тобто, українцям радять бігти в обмінники, поки долар утримується на 26,5 грн.

Нагадаємо, курс валют в Україні 7 червня спровокує паніку, долар і євро несподівано застигнуть на місці. Так, долар буде торгуватися за 2669,53 гривні, проте вже в понеділок валюта обвалиться до 2660,05 грн.

А ось курс євро, навпаки, подорожчає після вихідних. Сьогодні він буде торгуватися за 2999,75 гривень, а вже в понеділок підскочить до 3014,77 гривень.

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