Курс гривны укрепляется уже вторую неделю подряд, доллар уже достиг отметки 26,6-26,8 грн/$ и останавливаться не собирается

Экономические эксперты полагают, что позитивная для гривны ситуация сложится и на следующей неделе, пишет Liga.net.

Перед длинными из-за Троицы выходными в последний банковский день, в пятницу 5 июня, в кассах банков и в уличных обменниках можно было купить наличный доллар по 26,65 – 26,9 грн/$.

Среди факторов, влияющих на курс валют:

Карантин. В результате ограничений усилилась роль экспортеров, от которых заивисит украинский валютный рынок. Их решение продавать или удерживать валюту - очень важный фактор. Первая неделя июня не ознаменовалась сильными колебаниями: сначала друг друга балансировали покупатели валюты под дивиденды и экспортеры, которые уже начали продавать выручку, поскольку неделя возмещений НДС закончилась. Начиная со среды, на рынке остался в основном экспорт (металлурги и агро).

В результате ограничений усилилась роль экспортеров, от которых заивисит украинский валютный рынок. Их решение продавать или удерживать валюту - очень важный фактор. Первая неделя июня не ознаменовалась сильными колебаниями: сначала друг друга балансировали покупатели валюты под дивиденды и экспортеры, которые уже начали продавать выручку, поскольку неделя возмещений НДС закончилась. Начиная со среды, на рынке остался в основном экспорт (металлурги и агро). Импорт. Так как Украина постепенно смягчает ограничения и воходит из карантина, активизировались и импортеры. Правда, далеко не все нуждаются в покупке валюты. Как правило, импорт начинает действовать ближе к концу месяца, вероятно, так будет и в июне, отмечают участники рынка.

Так как Украина постепенно смягчает ограничения и воходит из карантина, активизировались и импортеры. Правда, далеко не все нуждаются в покупке валюты. Как правило, импорт начинает действовать ближе к концу месяца, вероятно, так будет и в июне, отмечают участники рынка. Скорый транш от МВФ. Во вторник, 9 июня, Совет директоров Международного валютного фонда, скорее всего, одобрит новую программу финансирования Украины. Первый транш на $1,7-1,9 млрд правительство получит через несколько дней (деньги пойдут в госбюджет).

В результате, эксперты прогнозируют, что в течение следующей неделе "вечнозеленый" будет продаваться в районе 26,5 грн/$-26,7 грн/$.

Этот же прогноз подтвердил и финансист Андрей Шевчишин, объяснив, как поведет себя доллар после получения транша от Межнародного валютного фонда.

"Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 грн/долл. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", - уточнил аналитик.

Кроме того, мы писали, что в Украине значительно улучшился прогноз урожая на 2020-2021 год, что станет дополнительной поддержкой для нацвалюты.

Согласно данным НБУ, за предыдущий месяц украинцы больше продали валюты, чем купили. Так, в мае 2020 года объем продажи населением наличной валюты на 48,5 млн долларов превысил объем покупки. По сравнению с апрелем объемы продажи валюты украинцами увеличились аж на 15,4%, до 908,8 миллионов долларов. Покупка иностранной валюты также выросла - на 16,8%, до 860,2 млн долларов.

Напомним, что у гривны серьезные проблемы, НБУ снова вмешался в курс валют: что будет с долларом в июне.

Также Politeka сообщала, что массовое урезание соцвыплат из-за МВФ, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся...".