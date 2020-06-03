В Нацбанке раскрыли, что происходит на рынке валют в Украине и с курсом доллара

Так, за последний месяц украинцы больше продали валюты, чем купили. Об этом говорится в официальных данных НБУ, передает Politeka.net.

В мае 2020 года объем продажи населением наличной валюты на 48,5 млн долларов превысил объем покупки. По сравнению с апрелем объемы продажи валюты украинцами увеличились аж на 15,4%, до 908,8 миллионов долларов.

Стоит отметить, что покупка иностранной валюты также выросла - на 16,8%, до 860,2 млн долларов.

Показательная разница с цифрами за февраль, до введения карантинных ограничений. По сравнению с февралем украинцы сократили продажу валюты в 1,6 раза, а покупку - в 1,4 раза.

Пока доллар потихоньку дешевеет, НБУ повысил справочное значение официального курса гривны: 4 июня национальная валюта вырастет на 2,2 копейки, курс составит до 26,77 грн за доллар.

Напомним, по словам аналитика Юрия Нетесаного, существует довольно много факторов, которые влияют как на укрепление гривны, так и на ее девальвацию.

В первую очередь, на курс доллара влияет карантин и ограничения деятельности предприятий, поскольку в стране автоматически снижается деловая активность.

Национальная валюта может рухнуть из-за возврата ранее привлеченных заимствований. В текущем году Украине предстоит выплатить по внешним долгам свыше $17 млрд, $3,4 млрд из которых приходятся на второй квартал.

Эксперты уверены, что курс национальной валюты в июне останется примерно таким же, как и в мае, и прогнозируют его на в коридоре 26,5-27,5 гривен/$.

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