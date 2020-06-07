Украинцам рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе

Курс доллара в Украине в ближайшее время будет оставаться примерно на той же отметке, что и ранее. Экономические эксперты Олег Пендзин, Андрей Шевчишин и Александр Охрименко поделились своими прогнозами, информирует Сегодня.

Так, Охрименко считает что импортеры не намерены вкладывать средства в закупку новых товаров за рубежом, пока не будут распроданы старые партии. Изначально предполагалось, что выход из кризиса пройдет быстрее, но ожидания не оправдались.

Эксперт отметил, что с 8 по 14 июня на рынке сохранится стабильность. К тому же, следующий понедельник - выходной из-за праздника. Курс наличного доллара, по его словам, будет близким 26,5 - 27 грн/доллар.

"Этому способствуют действия Нацбанка, который регулярно выкупает валюту в резервы. Поэтому и наличный курс останется еще неделю близким к 27 грн/доллар", - заявил Пендзин.

В то же самое время, Андрей Шевчишин считает, что деньги поступят в страну буквально в ближайшие дни. Это надавит на курс, однако ниже пороговой отметки в 26,5 грн/доллар Нацбанк вряд ли опустит.

"Крепкая гривня бьет по экспортерам, и так страдающим от низкого спроса на их продукцию. Сейчас "золотой акцией" на рынке продолжает владеть регулятор", - прокомментировал ситуацию аналитик.

То есть, украинцам советуют бежать в обменники, пока доллар удерживается на 26,5 грн.

Напомним, курс валют в Украине 7 июня спровоцирует панику, доллар и евро неожиданно застынут на месте. Так, доллар будет торговаться по 2669,53 гривны, однако уже в понедельник валюта обвалится до 2660,05 грн.

А вот курс евро наоборот, подорожает после выходных. Сегодня он будет торговаться по 2999,75 гривен, а уже в понедельник подскочит до 3014,77 гривен.

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