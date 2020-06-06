Американский "вечнозеленый" и единая европейская валюта продолжают разбегаться в разные стороны, пока гривна молча наблюдает

Национальный банк Украины установил новый курс валют на вторник, 9 июня, после длинных выходных в связи с Днем Святой Троицы.

Так, курс доллара прыгнул вниз еще на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и теперь за один "вечнозеленый" попросят 26,60 гривен.

При этом евро уже перевалило на 30 гривен.

Так, национальный регулатор установил стоимость одного евро на уровне 30,14 гривен. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее мы сообщали, финансист Андрей Шевчишин прокомментировал происходящее с курсом валют.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за сообщений о том, что совет директоров МВФ обсуждает выделение Украине 5 млрд долларов транша.

"Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 грн/долл. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", - поделился прогнозом эксперт.

В целом аналитики дают положительный прогноз нацвалюте на июнь текущего года. Эксперты ожидают, что курс доллара в этом месяце будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$.

Нацбанк продолжит активно влиять на валютный рынок. В мае НБУ не позволил гривне укрепиться выше 26,5 грн/$, но и сдерживал ослабление нацвалюты выше 27 грн/$. Скорее всего, такая цена удержится и в июне. Курс гривны опустят, только если спрос на валюту существенно превысит предложение.

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