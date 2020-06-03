Стало известно, что будет с курсом валют

Аналитики рассказали украинцам, чего ожидать от курса доллара в июне и что будет с гривной

По словам экспертов, давление на гривну только усилится по мере выхода страны из карантина, собщает UBR. Есть целый ряд факторов, которые играют как во вред, так и на пользу нацвалюте.

Импортеры начинают более активно заходить на украинский рынок, что провоцирует рост спроса на валюту, а поскольку экспорт сырья и товаров из Украины сейчас ограничен, это становится дополнительным ударом по гривне.

Также аналитики отмечают существенное уменьшение интереса к украинским долговым бумагам со стороны иностранных инвесторов. Несмотря на эти проблемы, эксперты прогнозируют, что курс доллара в июне будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$.

Так, в Украине значительно улучшился прогноз урожая на 2020-2021 год, что станет дополнительной поддержкой для нацвалюты.

Значительной поддержкой для гривны станет решение МВФ о выделении Украине финансовой помощи в размере $1,9 млрд уже в июне. Макрофинансовая помощь от Еврокомиссии в размере €500 млн тоже будет позитивным сигналом для международных инвесторов.

По мнению аналитиков, Нацбанк продолжит активно влиять на валютный рынок. В мае НБУ не позволил гривне укрепиться выше 26,5 грн/$, но и сдерживал ослабление нацвалюты выше 27 грн/$. Скорее всего, такая цена удержится и в июне. Курс гривны опустят, только если спрос на валюту существенно превысит предложение.

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