Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала струнку фігуру в одній білизні

Знаменитість в цей раз вирішила підкорити видом в одній білосніжній білизні. Як відомо, Кайлі воліє показувати себе тільки з вдалих ракурсів і хапається постановочними кадрами із стильних і дорогих зйомок. Цього разу зірка поділилася рідкісним домашнім фото, яке відразу ж вразило фанатів, пише Politeka.net.

Дівчина блиснула своєю фігурою у білосніжному образі, з'явившись перед об'єктивом у коротенькому топі і нижній білизні такого ж відтінку. При цьому Волосся Кайлі залишила розпущеним, а на її обличчі помітний макіяж з акцентом ра розкосі очі.

Головною родзинкою кадру стало те, що позувала Дженнер у ванній, за спиною якої можна помітити затишну обстановку в кімнаті:

«Мій новий улюблений автозагар будинку - з Австралії», - написала Кайлі, зазначивши свого нового косметичного фаворита.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«моя Мама», «Хороший вид👍», «Я з'їв би тебе, ти красива в своїй простоті. 😩❤️», «Хм сліпить аж від таких апетитних видів», «Я люблю вас», «En ambiente lo que falta es mi trapito para покласти візит echar humo esa lavadora, Dios que ricura», «яка ти крута дама».

Також Кайлі показала, як приміряла стильне вечерное білизна і доповнила свій зухвалий образ лише панамкой у велику клітку і світлі кросівки від відомого бренду. Стоячи за подругою Кайлі також спокусливо підняла лямки нижній білизні і притиснулася до неї в легких обіймах.

Подруга дівчини зі світлими локонами була одягнена в схожого дизайну білизна, але з іншим ліфчиком. Проте дівчина позувала в таких же кросівках і тієї ж моделі панамці, що і зухвала Кайлі. Фанати були раді таким літнім і спекотним кадрів знаменитості:

«Вау, мої очі благословенні двома малятами», «🔥 малятка пустують на вулиці, просто спокусниці», «дівчатка, просто красуні», «і я хочу до вас😢», «Як ангел і демон, зводять з розуму прямо», «Кішечки на відпочинку прям😻», «я єдиний, хто хотів би бути в середині», «Епічний дует», «О, мій бог», «Ви знаєте, як ви виглядаєте смішно?», «Ви збільшили булочки?».

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