Всім би так виглядати в 50 років

Відома актриса і модель Евеліна Бльоданс показала, як відпочиває в лазні

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала досить відверте фото, передає Politeka.net. Актриса була зовсім гола. З одягу була тільки шапка, яка красувалася на її голові. Евеліна прикрила оголене тіло простирадлом, залишивши оголеним плече і трохи грудей. Незважаючи на те, що основна частина тіла була прикрита, знімок вийшов дуже пікантним.

«З легким паром! Сумую за лазнею, дуже! Чи вже десь відкрили?», - підписала фото зірка.

За три години її фото зібрало понад 6 тисяч лайків. Не стрималася і оцінила фото співачка Лоліта. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Вогонь! Ви шикарна», «Що вона з собою зробила, її впізнати просто неможливо», «Еротично!», «Ідеальна», «Хуліганка!) Обожнюю!», - пишуть люди.

Залишили актрисі і негативні відгуки, які вона не залишила без уваги.

«Обосретесь, якщо не покажете, своє голе майно! Старіти гідно, щоб синам соромно за вас не було», - написав один з підписників.

«Ви від плеча завелися, непізнаний об'єкт?», - відповіла йому Бльоданс.

Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс поїхала в український Крим, анексований Росією. Там вона зробила масу фотографій, у тому числі показала цвітіння місцевих троянд.

Нагадаємо, що спекотна Бльоданс на колінах посвітила пружними принадами: «Ух, які…».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Бльоданс без комплексів блиснула принадами в крихітному топі: «Можете мене…».

Також Politeka писала, що Бльоданс розвалилася на ліжку з новим другом, приголомшивши визнанням: «Я полюбила цього хлопця».