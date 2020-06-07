Відома актриса і модель Евеліна Бльоданс показала, як відпочиває в лазні
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала досить відверте фото, передає Politeka.net. Актриса була зовсім гола. З одягу була тільки шапка, яка красувалася на її голові. Евеліна прикрила оголене тіло простирадлом, залишивши оголеним плече і трохи грудей. Незважаючи на те, що основна частина тіла була прикрита, знімок вийшов дуже пікантним.
«З легким паром! Сумую за лазнею, дуже! Чи вже десь відкрили?», - підписала фото зірка.
За три години її фото зібрало понад 6 тисяч лайків. Не стрималася і оцінила фото співачка Лоліта. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Вогонь! Ви шикарна», «Що вона з собою зробила, її впізнати просто неможливо», «Еротично!», «Ідеальна», «Хуліганка!) Обожнюю!», - пишуть люди.
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Залишили актрисі і негативні відгуки, які вона не залишила без уваги.
«Обосретесь, якщо не покажете, своє голе майно! Старіти гідно, щоб синам соромно за вас не було», - написав один з підписників.
«Ви від плеча завелися, непізнаний об'єкт?», - відповіла йому Бльоданс.
Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс поїхала в український Крим, анексований Росією. Там вона зробила масу фотографій, у тому числі показала цвітіння місцевих троянд.
Нагадаємо, що спекотна Бльоданс на колінах посвітила пружними принадами: «Ух, які…».
Як повідомляла Politeka, безсоромна Бльоданс без комплексів блиснула принадами в крихітному топі: «Можете мене…».
Також Politeka писала, що Бльоданс розвалилася на ліжку з новим другом, приголомшивши визнанням: «Я полюбила цього хлопця».