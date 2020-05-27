Відома актриса і модель Евеліна Бледанс похвалилася своїми спокусливими кадрами на курортах

В умовах карантину артистка, схоже, скучила за відпочинком на морських узбережжях, і опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з минулих поїздок, передає Politeka.net. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

Фолловери 51-річної Бледанс не встояли перед спокусливими знімками.

«Ви прекрасна», «Яка молодець, просто красуня», «Немає слів», «Ух які фото, ви просто спокушаєте морем», «Фігурка вогонь», «Боже, яка гарна жінка! Евеліна Ви така чарівна! Просто богиня краси! Афродіта!», - захоплюються її красою в мережі.

На першому фото Бледанс позує в бікіні і туніці кольору марсала, стоячи на колінах, і виставивши вперед свої "принади".

Також актриса опублікувала своє фото, на якому вона грається в блакитних хвилях. Тут на неї вже темний купальник з білою окантовкою.

Ще на одному фото Бледанс позує на тлі моря у яскраво-синьому купальнику, прикрашеному стразами.

Нагадаємо, шикарна Бледанс блиснула принадами в ніжних сукнях з декольте: "Така красива".

Як повідомляла Politeka, Бледанс без комплексів труснула старовиною в бікіні, щоб порадувати подружку: сліпучий вигляд.

Також Politeka писала, що трагедія сталася в сім'ї Евеліни Бледанс, з'явилося несамовитий відео: "До сліз".