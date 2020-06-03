Російська актриса Евеліна Бльоданс, яка зараз гастролює в окупованому Криму, показала свого нового друга

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото і відео, на якому валялася на ліжку разом з Яшею, передає Politeka.net.

Як виявилося, Яша – це кіт рідкісної породи орієнтал, з яким Бльоданс намагалася сфотографуватися. Актриса крутилася біля нього на дивані, всіляко вигинаючись і намагаючись зловити вдалий кадр. Але у кота на цей рахунок був свій план. Він намагався втекти від Евеліни і голосно нявчав.

«Я дуже полюбила цього хлопця. Хоча, він перший виявив увагу. Його волошково-снікельскі очі й ніжний носик, звели мене з розуму. А його хода - можна нескінченно дивитися як грають під покровом сильні м'язи», - ніжно описала актриса свого нового друга.

За годину пост зірки зібрав більше 3 тисяч лайків. В коментарях їй і котику залишили масу компліментів.

Популярні новини зараз

Російська Кардашьян розляглася на шезлонгу і "втратила" бікіні між пишних форм: "Прекрасна"

Богомолов виставив напоказ Ксенію Собчак в "синцях" без одягу, гримить скандал: "Ви обидва хворі!"

Запальна Наташа Корольова задерла сукню перед молодим бородачом, забувши про Тарзана: «Для настрою»

"Повністю звільнені від сплати": пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося
Показати ще

«Шикарний орієнтальчик! Вони нереальні», «Орієнтал красень», «Красень», «Моя улюблена порода кішок))грузинів))», «Класний! Диван хороший, теж», «Шикарний котик прям як господиня», «Який він благородно - гарний», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс в інтерв'ю Youtube-каналу в 2015 році заявляла, що дуже спокійно ставиться до "повернення" Криму Росією.

«Крим ніколи не був українським!», - заявила актриса.

Нагадаємо, що Бльоданс не зрозуміла, як можна ображатися на анексію Криму: "ми не ворогуємо і готові...".

А ще Politeka писала, що Бльоданс показала, чим займається в окупованому Росією Криму: "як нанюхаешься...".

Також Politeka повідомляла, що спекотна Бльоданс на колінах посвітила пружними принадами: «Ух, які…».