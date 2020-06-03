Російська актриса Евеліна Бльоданс, яка зараз гастролює в окупованому Криму, показала свого нового друга
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото і відео, на якому валялася на ліжку разом з Яшею, передає Politeka.net.
Як виявилося, Яша – це кіт рідкісної породи орієнтал, з яким Бльоданс намагалася сфотографуватися. Актриса крутилася біля нього на дивані, всіляко вигинаючись і намагаючись зловити вдалий кадр. Але у кота на цей рахунок був свій план. Він намагався втекти від Евеліни і голосно нявчав.
«Я дуже полюбила цього хлопця. Хоча, він перший виявив увагу. Його волошково-снікельскі очі й ніжний носик, звели мене з розуму. А його хода - можна нескінченно дивитися як грають під покровом сильні м'язи», - ніжно описала актриса свого нового друга.
За годину пост зірки зібрав більше 3 тисяч лайків. В коментарях їй і котику залишили масу компліментів.
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«Шикарний орієнтальчик! Вони нереальні», «Орієнтал красень», «Красень», «Моя улюблена порода кішок))грузинів))», «Класний! Диван хороший, теж», «Шикарний котик прям як господиня», «Який він благородно - гарний», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс в інтерв'ю Youtube-каналу в 2015 році заявляла, що дуже спокійно ставиться до "повернення" Криму Росією.
«Крим ніколи не був українським!», - заявила актриса.
Нагадаємо, що Бльоданс не зрозуміла, як можна ображатися на анексію Криму: "ми не ворогуємо і готові...".
А ще Politeka писала, що Бльоданс показала, чим займається в окупованому Росією Криму: "як нанюхаешься...".
Також Politeka повідомляла, що спекотна Бльоданс на колінах посвітила пружними принадами: «Ух, які…».