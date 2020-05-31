Відома актриса і модель Евеліна Бльоданс показала кримську гордість

На кадрах Евеліна позувала в капелюшку, дощовику і футболці, доповнивши образ стильною сумочкою. Бледанс в цей раз відправилася в український Крим анексований Росією, щоб показати цвітіння місцевих троянд. Як можна помітити, зірка залишилася задоволена поїздкою в Алушту, де вона відпочиває. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як нанюхаешься кримських, стільки енергії, що навіть ложки до рук липнуть", - написала Евеліна.

Фанати подивилися відео 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Буйство", "Немає відповіді ? Пускають в Крим?", "Я теж так і вилки і ложки тримаю з самого дитинства", "Вчора посадила в себе білу..а сьогодні буду садити жовту.., збіглося..", "Троянда серед троянд)))", "Ну ось, тільки приїхав з Криму, був зовсім поруч з Вами :((", "Пускають в Крим? Або за особливими дозволами", "Як вам сьогоднішній дощик. Ми теж зараз в Алушті", "Евеліна, як я Вам заздрю! Дуже хочеться до моря, вдихнути це повітря... Швидше б самоізоляція вже закінчилася".

Повідомлялося, що відома актриса і модель Евеліна Бльоданс похвалилася своїми спокусливими кадрами на курортах.

В умовах карантину артистка, схоже, скучила за відпочинком на морських узбережжях, і опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з минулих поїздок.

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