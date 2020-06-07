Популярна російська актриса Евеліна Бледанс блиснула значними формами в крихітному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Класний в мене лікар. Ви знаєте, у мене взагалі все здорове, але можете мене поцілунком полікувати», - зазначила вона.

Звернемо увагу, що на знімках Бледанс позує в одному крихітному топі, з-під яких визирають значні форми. Однак шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки зірка викинула кадри у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома актриса Евеліна Бледанс показала свої весняні образи.

Красуня активно веде Instagram, де з завидною регулярністю викладає цікаві фото. Так, кілька годин тому Бледанс опублікувала фото у двох ніжних сукнях, які виділили її красиві принади.

Наряд пісочного відтінку підкреслив тонку талію зірки, а блакитного - пишні груди.

Евеліна постала на підборах і в балетках, щоб дати уявлення, як виглядають вбрання з різним взуттям. Зірка доповнила образи капелюшками.

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