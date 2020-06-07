Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, підкорила видом в незвичайній білизні

В цей раз знаменитість блиснула засмаглим тілом в модному білизна, зовсім не бентежачись пікантного виду. Так, Ебі підкреслила струнку і досить яскраву фігуру атласним білизною з синім мереживом, повідомляє Politeka.net.

Свій образ Ебі також доповнила акуратною укладанням волосся, уклавши їх на одну сторону, і яскравим макіяжем з акцентом на досить пухкі губи. Шанувальники, як і очікувалося, засипали зірку компліментами, зазначивши, що зірка дуже гаряча.

Схоже, молода модель любить влаштовувати рекламні зйомки для просування брендового білизни або купальників, адже дівчина щоразу виблискує на нових кадрах в різному образі. Не рідко Ебі приміряє дуже сміливі мережива, зовсім не приховують її фігуру. Свої достоїнства вона також не ховає, тому шанувальники моделі в соціальній мережі Instagram постійно обдаровують її компліментами.

До цього Ебі також постала у фатальному образі, примірявши червоне білизна з підв'язками. Дівчина доповнила спокусливий вигляд блискучим макіяжем і прийняла як можна більш вдалу позу, чим відразу ж привернула увагу до себе.

«Okkkkkkkk я так люблю свята. Скажіть, коли ваш день народження? Мій взимку, у кого збігається з моїм?», - написала дівчина.

Відповіді фанатів не змусили себе чекати:

«Мені подобаються гарні, хороші бюстгальтери», «Ух ти. Захоплює дух!!😘👋😉❤️💯😍😀!», «ти повинна зробити сіточку з ремінцем 😬 👍 🎉🌹🌹🌹Дитинко, ти виглядаєш дуже круто, я хочу зустрітися з тобою 💋💋💋💋💋💋🍆💦💦💦», «Дитино, твій день народження такий же, як мій, ти така чудова», «Ти супер спокуслива, дитинко, що ти з нами робиш?».

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