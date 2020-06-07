Американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний вигляд у червоному бікіні

Знаменитість вирішила блиснути стильним бікіні червоного кольору під час пляжного відпочинку. Не секрет, що Ганна активний користувач мережі і любитель жаркого відпочинку, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram практично щодня з'являються нові фото, зроблені на пляжі або на природі, пише Politeka.

В цей раз знаменита красуня повеселилася на узбережжі в червоному купальнику і вимазала маслом для ідеального засмаги. Свій пляжний "лук" дівчина дополила сонцезахисними окулярами в трендової оправі і панамою з леопардовим принтом.

«Я просто збираюся опублікувати те, що я відчуваю в цій поїздці. 🌴❤️ #Exuma # Багамські острови # бікіні # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана під постом.

Ось що відповіли користувачі:

«💦💦💦Така романтична дівчинка💦💦💦», «Бажана крихта», «Ти прямо квітне від щастя». «Я так тебе люблю, Ми, дівчата, Я і Біч», «Хороша Ана», «🔥 така вогняна зірка», «Красива жінка», «Bellisima», «я Можу позичити поцілунок ... Обіцяю ... Я поверну його», «Розбиває серця♥ ️».

До цього Ана показала, як відпочивала на пляжі в персиковому купальнику з незвичайними вирізами на грудях і зовсім її не приховує. Дівчина підкреслила свій образ не тільки вдалим ракурсом, позуючи для нової фотосесії, але ще і доповнила його акуратною укладанням і міні-сережками-кільцями із золота. Фанати не залишилися байдужі до ніжного образу дівчини:

«Ти дійсно гарна», «Персикова мрія🔥», «Мені теж хочеться мати можливість відпочивати також шикарно😢😢😢», Боже, яка шикарна крихта», «😍😍😍😘», «Боже мій, це просто вау», «Awesomely🔥Fantastic🍯💦!», «Твоє тіло просто ідеально😍❤️», «будь Ласка, я з тобою», «Waww чудова фігура 100% ІДЕАЛЬНО 😍💖🌹🌹💐💐», «Чудовий вид 😍💕❤️💕❤️😍», «Ти просто таки розквітлий квітка», «Ти моя ягода».

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