Шеф-кухар і суддя "МастерШефа" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом кращої страви для сімейної вечері

Як повідомляє Politeka.net, спільна трапеза стає справжнім каркасом сімейного життя. Подібно до того як пара часто народжується під час романтичної вечері, родина вибудовується навколо спільних зустрічей за столом. Зустріч за загальним столом з нагоди сімейної вечері – рідкісний у нашому житті момент, коли домашні збираються разом, щоб відчути себе єдиним цілим.

Важливо також основне блюдо, яке буде подавати сім'я на стіл. Ектор Хіменес-Браво вирішив поділиться з українцями кращим рецептом для сімейної вечері.

Так, на його сторінці в Instagram з'явився рецепт ароматної курки з картоплею. Сам він називає цей рецепт "Все в одній мисці".

Інгредієнти: • 2-3 кг цілої курки кімнатної температури, розрізаної навпіл

• 50 грам вершкового масла кімнатної температури

• 60 мл білого вина Chardonnay або Sauvignon blanc (за бажанням)

• 1/2 лимона

• Сіль і перець за смаком

• 1 кг картоплі порізаної на шматочки, злегка привареною (5-7 хвилин у киплячій воді)

• 4 зубчики часнику, дрібно нарізаних

• 1 головка часнику трохи очищена і порізана навпіл, і посередині впоперек не до кінця

• 3 гілочки розмарину

• 1 болгарський перець порізаний на квадратики

• 1 біла цибулина порізана на квадратики

• 1 ст. л. дрібно нарізаного імбиру або імбирного порошку

1.Маринуємо курку і картоплю

Змішайте трохи оливкової олії, часнику, цибулі, солі і перцю і замаринуйте злегка приварену картоплю. Важливо замаринувати курку в оливковій олії, вершковому маслі, вині і соку лимона. Додайте сіль і перець. Залиште маринуватися до 3 годин.

2.Формуємо страву

Нагрійте духовку до 200°C. Змастіть маслом форму, намажте часником, змішайте всі інгредієнти з куркою викладіть картоплю навколо курки, головку часнику і розмарин додайте всередину курки. Викладіть курку у форму грудкою вгору, як показано на третьому фото.

3.Запікаємо в духовці

Запікайте 1 годину 15 хвилин, змащуйте маринадом, який залишивс час від часу, змащуйте їм поки не буде золотистої скоринки і зубочистка не стане виходити з чистого м'яса - без шматочків курки. Вийміть з духовки, закрийте фольгою і дайте відпочити 10 хвилин перед подачею.

Користувачі мережі оцінили рецепт шефа, залишивши безліч компліментів.

"Нафіг високу кухню якщо це просто і дуже смачно браво Ектор 👏", "Вкусняшка. Спасибі за рецепт👌", "Виглядає так апетитно, що просто немає сил дивитися🤣", "Вкусняшка ! Я теж так готую для своїх рідних і близьких ! Це наше коронна страва, жодне свято не обходиться без неї!".

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